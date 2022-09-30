Агент Лунева призвал тренера «Байера» подумать над вратарским вопросом

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, высказался после поражения леверкузенцев в восьмом туре Бундеслиги от «Баварии» (0:4).

«Не хочется ничего говорить плохого про Лукаша Градецки. Ошибки бывают у всех. Но пора Херардо Сеоане призадуматься над выбором вратаря», – считает Смирнов.