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    Агент Лунева призвал тренера «Байера» подумать над вратарским вопросом

    Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, высказался после поражения леверкузенцев в восьмом туре Бундеслиги от «Баварии» (0:4).

    «Не хочется ничего говорить плохого про Лукаша Градецки. Ошибки бывают у всех. Но пора Херардо Сеоане призадуматься над выбором вратаря», – считает Смирнов.

    • Лунев восстановился от травмы, из-за которой выбывал на 1,5 месяца.
    • Россиянин в «Байере» с прошлого года.
    • «Байер» идет в зоне переходных матчей Бундеслиги.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    30.09.2022 23:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1240

      Lilipyt 20 минут назад

      Сейчас агент допиз# Лунев не меньше бы пропустил.

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