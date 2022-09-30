Агент Лунева призвал тренера «Байера» подумать над вратарским вопросом

Сейчас агент допиз# Лунев не меньше бы пропустил.
Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, высказался после поражения леверкузенцев в восьмом туре Бундеслиги от «Баварии» (0:4).
«Не хочется ничего говорить плохого про Лукаша Градецки. Ошибки бывают у всех. Но пора Херардо Сеоане призадуматься над выбором вратаря», – считает Смирнов.
- Лунев восстановился от травмы, из-за которой выбывал на 1,5 месяца.
- Россиянин в «Байере» с прошлого года.
- «Байер» идет в зоне переходных матчей Бундеслиги.