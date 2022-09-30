Жезус: «У «Арсенала» не такой футбол, как у «Манчестер Сити». Там форвард не так часто касался мяча»

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Нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус раскрыл разницу в футболе лондонцев и своей бывшей команды – «Манчестер Сити».
«В «Арсенале» все по-другому, иной футбол. В «Сити» нападающий не так часто касался мяча, как здесь. Это можно заметить, наблюдая за матчами», – сказал Жезус.
- «Арсенал» купил Жезуса летом у «Манчестер Сити» за 52 миллиона евро.
- В сезоне АПЛ Жезус провел 7 матчей, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.
- «Арсенал» лидирует в АПЛ.