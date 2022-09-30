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    Андрей Мостовой прокомментировал информацию об интересе к нему из Италии

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на новость об интересе к нему со стороны шести итальянских клубов.

    «Да, читал про Италию. Знаю столько же, сколько вы. Не знаю, откуда информация. Мне никто не звонил из Италии, поэтому ничего не могу сказать.

    Понравились ли клубы из списка? Да, «Лацио» – неплохая команда. Кто больше остальных понравился? Не помню, кто там ещe был. «Лацио», наверное, самый гранд. Но кто-то уже опроверг, поэтому, если мне позвонят, думаю, вы тоже сразу узнаете», — сказал Мостовой.

    • Мостовой забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 10 матчах этого сезона РПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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