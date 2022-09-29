Тренер «Факела» Пятибратов назвал причину поражения от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов объяснил, почему его команда проиграла «Крыльям Советов» в третьем туре Кубка России.

Одной из причин поражения он назвал «слишком уважительное отношение к сопернику».

«Факел» дома уступил со счетом 0:1.

Единственный гол был забит на 6-й минуте.

У воронежцев 3 поражения в 3 турах Кубка.

– Мы слишком уважительно отнеслись к сопернику. В первые 15 минут не удалось сделать то, о чем договаривались изначально.

Хотели быть агрессивными с первых минут, теперь будем исправлять.

– Вы сделали в перерыве три замены. Как считаете, они сработали?

– Не хотелось бы делать акцент на отдельных игроках. Каждый на поле старался, много работали сегодня.

Если проиграли, значит, не можем быть довольны, но больших претензий у меня к ребятам нет.