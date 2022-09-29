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    Мбаппе недоволен летними трансферами «ПСЖ». Ему обещали купить «девятку» мирового класса

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе разочарован итогами летнего трансферного окна для своего клуба.

    Продлевая в мае контракт с парижанами до 2025 года, футболист получил обещание, что состав будет усилен «девяткой» мирового класса.

    В итоге «ПСЖ» не купил центрального форварда топ-уровня, что вызвало недовольство 23-летнего француза.

    Мбаппе – самый токсичный игрок «ПCЖ»: он ссорится из-за имиджевых прав и конфликтует с Неймаром

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1058

      Soccerdealer63 29 минут назад

      ...если в ЭТОТ ПСЖ ещё и "девятку мирового класса" добавить", то... наместо самого Мбаппе можно будет какого-нибудь шойвгу ставить и результаты не снизятся))

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      Рейтинг: +1097

      САНЁК17 53 минуты назад

      А в России есть оба,и девятка и авто,в мире нет такого,переходи в Россию и всё получится

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      Рейтинг: +15543

      Fusballer 56 минут назад

      Надо было Дзюбу уговаривать, пока возможность была.

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      Рейтинг: +418

      egor tikhonov > Fusballer 44 минуты назад

      так он не девятка-шестёрка...

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      Рейтинг: +17274

      Cleaner 56 минут назад

      Девятка мирового класса НЕ ПОЙДЕТ в лягушатник к припухшему Мбаппе.

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      Рейтинг: +1072

      Александр52 1 час назад

      Ну что сказать. Похоже, он сам, внутренне чувствует, что его игра и его личный стиль стали неинтересны зрителю. Его это раздражает, он понимает, что это конец его карьеры. Он теряет технику, мажет, не видит партнеров, он просто взбесившийся одиночка. Его надо забыть, а шейхам принять все убытки молча. Это их вина.

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      Рейтинг: +695

      Fju-2 1 час назад

      "Девятку" - ему авто нужно или пиво?

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