Мбаппе недоволен летними трансферами «ПСЖ». Ему обещали купить «девятку» мирового класса

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе разочарован итогами летнего трансферного окна для своего клуба.

Продлевая в мае контракт с парижанами до 2025 года, футболист получил обещание, что состав будет усилен «девяткой» мирового класса.

В итоге «ПСЖ» не купил центрального форварда топ-уровня, что вызвало недовольство 23-летнего француза.

Мбаппе – самый токсичный игрок «ПCЖ»: он ссорится из-за имиджевых прав и конфликтует с Неймаром