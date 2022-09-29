Мбаппе недоволен летними трансферами «ПСЖ». Ему обещали купить «девятку» мирового класса

...если в ЭТОТ ПСЖ ещё и "девятку мирового класса" добавить", то... наместо самого Мбаппе можно будет какого-нибудь шойвгу ставить и результаты не снизятся))
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе разочарован итогами летнего трансферного окна для своего клуба.
Продлевая в мае контракт с парижанами до 2025 года, футболист получил обещание, что состав будет усилен «девяткой» мирового класса.
В итоге «ПСЖ» не купил центрального форварда топ-уровня, что вызвало недовольство 23-летнего француза.
Мбаппе – самый токсичный игрок «ПCЖ»: он ссорится из-за имиджевых прав и конфликтует с Неймаром