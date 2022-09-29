Мендеш пытался организовать трансфер Леау в «Челси», чтобы освободить в «Милане» место для Роналду

Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, летом работал над переходом своего клиента в «Милан».

В итальянской команде слева в атаке играет Рафаэль Леау. Чтобы освободить место в составе для Роналду, агент пытался организовать трансфер в «Челси» самого ценного игрока прошлого сезона Серии А.

Однако в итоге Леау остался в «Милане», и Роналду не смог покинуть «МЮ» ради игры в Лиге чемпионов.