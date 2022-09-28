Роналду забил 1 гол в 10 матчах сезона – с пенальти «Шерифу»

Португалия проиграла Испании (0:1) в матче Лиги наций.

Криштиану Роналду провел на поле всю игру, но не сумел отметиться результативными действиями.

37-летний форвард провел в этом сезоне 10 матчей за «Манчестер Юнайтед» и Португалию. На его счету один гол – с пенальти в ворота «Шерифа».