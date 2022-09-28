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    Роналду забил 1 гол в 10 матчах сезона – с пенальти «Шерифу»

    Португалия проиграла Испании (0:1) в матче Лиги наций.

    Криштиану Роналду провел на поле всю игру, но не сумел отметиться результативными действиями.

    37-летний форвард провел в этом сезоне 10 матчей за «Манчестер Юнайтед» и Португалию. На его счету один гол – с пенальти в ворота «Шерифа».

    • Контракт Роналду с «МЮ» действует еще два года.
    • Ранее сообщалось, что в клубе уже началась борьба за игровой номер Криштиану.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17256

      Cleaner 1 час назад

      Результаты Роналду не соответствует понтам. Вчера в игре против сборной Испании смотрелся хорошо, но моменты свои запорол...

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