Роналду забил 1 гол в 10 матчах сезона – с пенальти «Шерифу»

Результаты Роналду не соответствует понтам. Вчера в игре против сборной Испании смотрелся хорошо, но моменты свои запорол...
Португалия проиграла Испании (0:1) в матче Лиги наций.
Криштиану Роналду провел на поле всю игру, но не сумел отметиться результативными действиями.
37-летний форвард провел в этом сезоне 10 матчей за «Манчестер Юнайтед» и Португалию. На его счету один гол – с пенальти в ворота «Шерифа».
- Контракт Роналду с «МЮ» действует еще два года.
- Ранее сообщалось, что в клубе уже началась борьба за игровой номер Криштиану.