Каррера считает, что спортивным директором «Спартака» должен был стать Ребров

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора московского клуба.

«Я не знаю Эшуорта, так что не могу судить наверняка. Зато я знаю Реброва. Артем мог бы быть интересной фигурой, он знает русский футбол, знает мир «Спартака». Он знает все», — сказал Каррера.