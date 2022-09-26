Матыцын объяснил, почему «Спартак» назначил Эшуорта новым спортивным директором

Новый председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын объяснил назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора клуба.
«Подписан контракт с новым спортивным директором Полом Эшуортом. С учетом важности задач мы исходили из целого ряда критериев. Обязательное качество – значительный опыт работы, профессиональное понимание игры, видение игроков, их сильных и слабых сторон.
Спортивный директор должен ориентироваться в ценовом диапазоне – как по зарплатам, так и по трансферной стоимости футболистов. Кстати, владение русским языком стало дополнительным преимуществом», – сказал Матыцын.
- В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
- В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.
Источник: ТАСС