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    Матыцын объяснил, почему «Спартак» назначил Эшуорта новым спортивным директором

    Новый председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын объяснил назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора клуба.

    «Подписан контракт с новым спортивным директором Полом Эшуортом. С учетом важности задач мы исходили из целого ряда критериев. Обязательное качество – значительный опыт работы, профессиональное понимание игры, видение игроков, их сильных и слабых сторон.

    Спортивный директор должен ориентироваться в ценовом диапазоне – как по зарплатам, так и по трансферной стоимости футболистов. Кстати, владение русским языком стало дополнительным преимуществом», – сказал Матыцын.

    • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +98213

      zigbert 2 часа назад

      Никто не знает как это назначение отразится на клубе. Если уж Матыцын доверяет ему то Полу придется оправдать это доверие.

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