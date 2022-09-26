Матыцын объяснил, почему «Спартак» назначил Эшуорта новым спортивным директором

Никто не знает как это назначение отразится на клубе. Если уж Матыцын доверяет ему то Полу придется оправдать это доверие.
Новый председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын объяснил назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора клуба.
«Подписан контракт с новым спортивным директором Полом Эшуортом. С учетом важности задач мы исходили из целого ряда критериев. Обязательное качество – значительный опыт работы, профессиональное понимание игры, видение игроков, их сильных и слабых сторон.
Спортивный директор должен ориентироваться в ценовом диапазоне – как по зарплатам, так и по трансферной стоимости футболистов. Кстати, владение русским языком стало дополнительным преимуществом», – сказал Матыцын.
- В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
- В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.