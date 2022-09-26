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  • Кононов недоволен игрой «Арсенала». Команда идет на пятом месте в Первой лиге

Кононов недоволен игрой «Арсенала». Команда идет на пятом месте в Первой лиге

26 сентября 2022, 08:40

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов высказался о качестве игры своей команды.

  • Туляки набрали 19 очков в 11 турах Первой лиги.
  • Они занимают 5-е место в таблице.
  • Отставание от лидера – 3 балла.

«На тренировках у нас много работы с мячом, отрабатываем взаимодействия в атаке. Теряем мячи, значит, надо поработать с точки зрения психологии.

Пока ещe нет в игре того, что я хотел бы видеть. Но определeнные шаги в этом направлении есть. Локально у нас есть моменты прессинга и контрпрессинга, но общего нет.

С «Рубином» и «Аланией», в первую очередь, будем играть от себя. В карьере я никогда не делаю акцент на сопернике. Поэтому мы будем играть в тот футбол, который мы делаем», – заявил Кононов.

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Источник: сайт тульского «Арсенала»
Россия. Первая лига Арсенал Кононов Олег
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