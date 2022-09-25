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    «Ювентус» показал рекордный убыток за сезон-2021/22

    «Ювентус» отчитался за финансовый год 2021-2022. Пятый раз подряд показатели оказались убыточными.

    Клуб показал рекордный убыток в 254 миллиона евро. Это связано с падением доходов и ростом расходов.

    В 2020-2021 финансовом году убыток был на 44,4 миллиона евро меньше.

    • «Ювентус» в последние годы перестал брать скудетто, что тоже влияет на финансовые показатели.
    • Сейчас команда идет в Серии А 8-й.
    • У «Ювентуса» 3-й по стоимости состав в Серии А (493,4 миллиона евро).

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 20:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +189

      Таврида 36 минут назад

      Чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо больше доить и меньше кормить.

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