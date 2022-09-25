«Ювентус» показал рекордный убыток за сезон-2021/22

«Ювентус» отчитался за финансовый год 2021-2022. Пятый раз подряд показатели оказались убыточными.

Клуб показал рекордный убыток в 254 миллиона евро. Это связано с падением доходов и ростом расходов.

В 2020-2021 финансовом году убыток был на 44,4 миллиона евро меньше.