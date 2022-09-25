«Ювентус» показал рекордный убыток за сезон-2021/22

Чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо больше доить и меньше кормить.
«Ювентус» отчитался за финансовый год 2021-2022. Пятый раз подряд показатели оказались убыточными.
Клуб показал рекордный убыток в 254 миллиона евро. Это связано с падением доходов и ростом расходов.
В 2020-2021 финансовом году убыток был на 44,4 миллиона евро меньше.
- «Ювентус» в последние годы перестал брать скудетто, что тоже влияет на финансовые показатели.
- Сейчас команда идет в Серии А 8-й.
- У «Ювентуса» 3-й по стоимости состав в Серии А (493,4 миллиона евро).