Агент Тюкавина: «Может, Костя не нравится Йокановичу»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, считает, что футболисту не хватает игровой практики.

«Ему надо больше играть. Может быть, он тренеру не нравится, не знаю. С «Зенитом» сыграл пять минут, но, на мой взгляд, мог бы провести и больше.

Наверное, тренера все в команде устраивает», – сказал Сафонов.