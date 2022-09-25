Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Тюкавина: «Может, Костя не нравится Йокановичу»

    Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, считает, что футболисту не хватает игровой практики.

    «Ему надо больше играть. Может быть, он тренеру не нравится, не знаю. С «Зенитом» сыграл пять минут, но, на мой взгляд, мог бы провести и больше.

    Наверное, тренера все в команде устраивает», – сказал Сафонов.

    • Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • 20-летний игрок стоит 7 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у Тюкавина 9 матчей, 3 гола, ассист.

    Новости по теме
    Агент: «Тюкавин и в Европе поиграет, и в сборной России будет» 1
    Тюкавин подвел итог товарищеского матча против молодежной сборной Казахстана 1
    Тюкавин оформил дубль в товарищеском матче молодежных сборных России и Казахстана 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5825

      Беспонтий 1 час назад

      просто синерукий проплачивает место в основе а костик тупит по неопытности

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11