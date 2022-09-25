Агент Тюкавина: «Может, Костя не нравится Йокановичу»

просто синерукий проплачивает место в основе а костик тупит по неопытности
Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, считает, что футболисту не хватает игровой практики.
«Ему надо больше играть. Может быть, он тренеру не нравится, не знаю. С «Зенитом» сыграл пять минут, но, на мой взгляд, мог бы провести и больше.
Наверное, тренера все в команде устраивает», – сказал Сафонов.
- Тюкавин – воспитанник «Динамо».
- 20-летний игрок стоит 7 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ у Тюкавина 9 матчей, 3 гола, ассист.