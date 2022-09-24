Кулибали: «Челси» входит в топ-5 клубов мира»

Если брать всю историю, то Реал, Барселона, Бавария, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед. Нет места в пятёрке для Челси.
Защитник «Челси» Калиду Кулибали высказался о месте клуба в системе мирового футбола.
«Мне не потребовалось много времени для выбора, когда на меня вышел «Челси». Это один из пяти лучших клубов мира с великой историей; команда, которая привыкла побеждать», – сказал Кулибали.
- «Челси» купил Кулибали летом за 38 миллионов евро у «Наполи».
- 31-летний игрок в сезоне АПЛ провел 5 матчей, забил гол.
- На счету Кулибали 62 матча за сборную Сенегала.