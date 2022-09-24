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    Кулибали: «Челси» входит в топ-5 клубов мира»

    Защитник «Челси» Калиду Кулибали высказался о месте клуба в системе мирового футбола.

    «Мне не потребовалось много времени для выбора, когда на меня вышел «Челси». Это один из пяти лучших клубов мира с великой историей; команда, которая привыкла побеждать», – сказал Кулибали.

    • «Челси» купил Кулибали летом за 38 миллионов евро у «Наполи».
    • 31-летний игрок в сезоне АПЛ провел 5 матчей, забил гол.
    • На счету Кулибали 62 матча за сборную Сенегала.

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    Источник: твиттер Absolute Chelsea

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +550

      Fialet 44 минуты назад

      Если брать всю историю, то Реал, Барселона, Бавария, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед. Нет места в пятёрке для Челси.

      0
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      Рейтинг: +812

      talgatnurzhanov2006 > Fialet 19 минут назад

      МЮ))))

      0
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      Рейтинг: +13915

      Skull_Boy 56 минут назад

      Были года два назад

      1
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      Рейтинг: +1893

      Romio-xxx 1 час назад

      Эх...при другом владельце...

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