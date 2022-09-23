Дани Алвес: «Теперь я могу сказать, что мне нравится Роналду. Он смог конкурировать с Месси»

Скоро оба пенсионера отправятся в компанию к Дзюбе. Но были их великие времена, спасибо им . за это
Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал, что ему импонирует форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Теперь, когда я больше не в «Барселоне», я могу сказать, что мне нравится Криштиану Роналду. Благодаря своей тяжелой работе он смог конкурировать с Лео Месси», – сказал Алвес.
- Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча».
- Португалец – лучший бомбардир на уровне сборных.
- Игрок со сборной Португалии взял Евро-2016.