Дани Алвес: «Теперь я могу сказать, что мне нравится Роналду. Он смог конкурировать с Месси»

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал, что ему импонирует форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Теперь, когда я больше не в «Барселоне», я могу сказать, что мне нравится Криштиану Роналду. Благодаря своей тяжелой работе он смог конкурировать с Лео Месси», – сказал Алвес.