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    Дани Алвес: «Теперь я могу сказать, что мне нравится Роналду. Он смог конкурировать с Месси»

    Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал, что ему импонирует форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    «Теперь, когда я больше не в «Барселоне», я могу сказать, что мне нравится Криштиану Роналду. Благодаря своей тяжелой работе он смог конкурировать с Лео Месси», – сказал Алвес.

    • Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча».
    • Португалец – лучший бомбардир на уровне сборных.
    • Игрок со сборной Португалии взял Евро-2016.

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    Источник: Sport.es

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    23.09.2022 22:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5564

      Красногорск_Фан 55 минут назад

      Скоро оба пенсионера отправятся в компанию к Дзюбе. Но были их великие времена, спасибо им . за это

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