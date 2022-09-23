«Бавария» пытается сорвать продление контракта Кейна с «Тоттенхэмом»

«Бавария» хочет усилиться нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном.

Мюнхенский клуб уже связывался с окружением футболиста, чтобы попросить его не продлевать действующий контракт.

«Тоттенхэм» готов заключить с 29-летним англичанином новое соглашение до старта ЧМ-2022, однако «Бавария» пытается этому помешать.