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    «Бавария» пытается сорвать продление контракта Кейна с «Тоттенхэмом»

    «Бавария» хочет усилиться нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном.

    Мюнхенский клуб уже связывался с окружением футболиста, чтобы попросить его не продлевать действующий контракт.

    «Тоттенхэм» готов заключить с 29-летним англичанином новое соглашение до старта ЧМ-2022, однако «Бавария» пытается этому помешать.

    • В этом сезоне Кейн забил 6 голов и сделал 1 ассист в 9 матчах.
    • Его договор с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года.

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    Источник: Bayern & Germany

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    Сегодня, 17:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2296

      fakeid 1 час назад

      задрали отключать комменты. здесь тоже давайте отключите, поскольку упоминаются аж 2 клуба из недружественных стран. хуже уже не будет, дно пробито и так.

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