«Бавария» пытается сорвать продление контракта Кейна с «Тоттенхэмом»

задрали отключать комменты. здесь тоже давайте отключите, поскольку упоминаются аж 2 клуба из недружественных стран. хуже уже не будет, дно пробито и так.
«Бавария» хочет усилиться нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном.
Мюнхенский клуб уже связывался с окружением футболиста, чтобы попросить его не продлевать действующий контракт.
«Тоттенхэм» готов заключить с 29-летним англичанином новое соглашение до старта ЧМ-2022, однако «Бавария» пытается этому помешать.
- В этом сезоне Кейн забил 6 голов и сделал 1 ассист в 9 матчах.
- Его договор с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года.