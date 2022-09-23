Кержаков подтвердил, что Дзюба не попрощался с игроками «Зенита»

Это существо, всегда было высокомерным. И видимо команда его недолюбливала, раз такое случилось
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков подтвердил, что нападающий «Демирспора» Артем Дзюба не попрощался с игроками «Зенита» в командном чате.
– Мостовой говорил, что Дзюба ни с кем не попрощался в чате. Не очень красиво, разве нет?
– Не знаю. Думаю, у него были причины для этого. Не берусь судить. Его дело.
- Дзюба пришел в «Демирспор» летом как свободный агент.
- Форвард играл за «Зенит» с 2015 года.
- В сезоне Суперлиги 34-летний форвард провел 3 матча, забил гол.