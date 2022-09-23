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    Кержаков подтвердил, что Дзюба не попрощался с игроками «Зенита»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков подтвердил, что нападающий «Демирспора» Артем Дзюба не попрощался с игроками «Зенита» в командном чате.

    – Мостовой говорил, что Дзюба ни с кем не попрощался в чате. Не очень красиво, разве нет?

    – Не знаю. Думаю, у него были причины для этого. Не берусь судить. Его дело.

    • Дзюба пришел в «Демирспор» летом как свободный агент.
    • Форвард играл за «Зенит» с 2015 года.
    • В сезоне Суперлиги 34-летний форвард провел 3 матча, забил гол.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +689

      Красногвардейчик 19 минут назад

      Это существо, всегда было высокомерным. И видимо команда его недолюбливала, раз такое случилось

      2
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      Рейтинг: +5964

      Давид59 54 минуты назад

      Обиделся, наверное. Но из приличия мог бы и попрощаться

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