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    Михаил Кержаков: «Спартак» не казался мне главным конкурентом. Почему их туда записали?»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о «Спартаке».

    «Спартак» мне не казался главным конкурентом. Не знаю, почему их туда записали. Нам в последнее время тяжело с ЦСКА. А что касается матча, то «Спартак» забил первым. Показалось, что они сами этого испугались. И не понимали, что делать дальше. Пропала уверенность, появились нервные решения.

    Мы и в первом могли забить пару мячей. В раздевалке – абсолютное спокойствие. Понимали, что надо продолжить в том же духе и голы будут», – сказал Кержаков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3164

      acor94 15 минут назад

      Не согласен. Я лучше схожу на матч Зенита со Спартаком, чем с условным Тереком.

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      Рейтинг: +15626

      NewLife 1 час назад

      Прав Михаил. У судейского корпуса рфс нет конкурентов.

      0
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      Рейтинг: +186

      ЭтожЯ 1 час назад

      Ждём обиженных визгов )))

      0
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      Рейтинг: +2295

      fakeid 2 часа назад

      хряки не согласятся))

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