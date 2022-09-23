Михаил Кержаков: «Спартак» не казался мне главным конкурентом. Почему их туда записали?»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о «Спартаке».

«Спартак» мне не казался главным конкурентом. Не знаю, почему их туда записали. Нам в последнее время тяжело с ЦСКА. А что касается матча, то «Спартак» забил первым. Показалось, что они сами этого испугались. И не понимали, что делать дальше. Пропала уверенность, появились нервные решения.

Мы и в первом могли забить пару мячей. В раздевалке – абсолютное спокойствие. Понимали, что надо продолжить в том же духе и голы будут», – сказал Кержаков.