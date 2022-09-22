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    В «Зените» рассказали, когда Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что бразильские легионеры команды Малком и Клаудиньо получат право выступать за сборную России в случае оформления гражданства.

    «Запущен процесс получения ими российского гражданства. Он имеет несколько этапов.

    Единственное, что могу сказать: с учетом того, что они не заиграны за первую сборную Бразилии, а выступали на Олимпиаде, являются олимпийскими чемпионами, а Олимпийские игры не проводятся ни ФИФА, ни УЕФА, то в случае получения российского гражданства по истечении определенного периода, а именно 2024 год для Малкома и 2026 год для Клаудиньо, можно будет говорить о получении спортивного гражданства. То есть права играть за сборную России.

    Если они получат национальное гражданство, то это откроет дорогу для спортивного гражданства, для этого нужно провести определенное время в Российской Федерации, не просто провести, а быть общественно полезным.

    Есть определенная процедура, посмотрите ее, был прецедент, посмотрите, как получал гражданство защитник из ЦСКА Марио [Фернандес].

    Спортсмены сами выразили такое желание, естественно, футбольный клуб «Зенит» всячески содействует и помогает в этой процедуре», – сказал Медведев.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 20:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3162

      acor94 7 минут назад

      Клаудинье будет почти 30 к тому времени, лучше тогда армянина Захаряна, он хоть по русски говорит.

      0
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      Рейтинг: +7492

      nik55 26 минут назад

      зачем они нужны сборной ?

      0
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