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  • В «Зените» рассказали, когда Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России

В «Зените» рассказали, когда Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России

22 сентября 2022, 20:15
19

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что бразильские легионеры команды Малком и Клаудиньо получат право выступать за сборную России в случае оформления гражданства.

«Запущен процесс получения ими российского гражданства. Он имеет несколько этапов.

Единственное, что могу сказать: с учетом того, что они не заиграны за первую сборную Бразилии, а выступали на Олимпиаде, являются олимпийскими чемпионами, а Олимпийские игры не проводятся ни ФИФА, ни УЕФА, то в случае получения российского гражданства по истечении определенного периода, а именно 2024 год для Малкома и 2026 год для Клаудиньо, можно будет говорить о получении спортивного гражданства. То есть права играть за сборную России.

Если они получат национальное гражданство, то это откроет дорогу для спортивного гражданства, для этого нужно провести определенное время в Российской Федерации, не просто провести, а быть общественно полезным.

Есть определенная процедура, посмотрите ее, был прецедент, посмотрите, как получал гражданство защитник из ЦСКА Марио [Фернандес].

Спортсмены сами выразили такое желание, естественно, футбольный клуб «Зенит» всячески содействует и помогает в этой процедуре», – сказал Медведев.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Клаудиньо Медведев Александр
Комментарии (19)
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nik55
1663869692
зачем они нужны сборной ?
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acor94
1663870822
Клаудинье будет почти 30 к тому времени, лучше тогда армянина Захаряна, он хоть по русски говорит.
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R_a_i_n
1663872077
Думаю сборную многие перестанут смотреть.
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3meeeD
1663872409
Какая на..й сборная, вы о чем ,а???при положительном референдуме,100% мобилизация.и миру не до футбола будет.финальный свисток .
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