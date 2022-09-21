Юрист: «Малком и Клаудиньо обязаны встать на воинский учет, если получат российские паспорта»

Спортивный юрист Игорь Бушманов оценил вероятность призыва зенитовских бразильцев Малкома и Клаудиньо на службу в армии России. Они планируют получать российские паспорта.

«У нас частичная мобилизация. Приоритет будет отдаваться людям, имеющим боевой опыт. Здесь не будет сплошной мобилизации. В любом случае после получения российского гражданства и регистрации на территории РФ Малком и Клаудиньо обязаны встать на воинский учет.

Они не служили в российской армии, опыт боевых действий не имеют. У нас объявлена частичная мобилизация, соответственно, всех подряд не будут созывать. Тем более новых лиц. Наиболее вероятно, что призывать не будут. Я не думаю, что они сразу получат повестку, когда сделают гражданство», – сказал Игорь Бушманов.