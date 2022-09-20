Гришин: «Думал, что УЕФА допустит Россию до жеребьевки Евро-2022»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал решение УЕФА не допустить сборную России до отбора Евро-2022.

«Честно признаться, думал, что ФИФА и УЕФА по-другому взглянут на эту проблему, сделают другие выводы, и сборная России будет допущена до жеребьeвки чемпионата Европы по футболу. Однако было принято другое решение.

Безусловно, это всe очень печально», — сказал Гришин.