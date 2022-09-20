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    Гришин: «Думал, что УЕФА допустит Россию до жеребьевки Евро-2022»

    Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал решение УЕФА не допустить сборную России до отбора Евро-2022.

    «Честно признаться, думал, что ФИФА и УЕФА по-другому взглянут на эту проблему, сделают другие выводы, и сборная России будет допущена до жеребьeвки чемпионата Европы по футболу. Однако было принято другое решение.

    Безусловно, это всe очень печально», — сказал Гришин.

    • Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
    • Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.

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    Источник: RT

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    20.09.2022 23:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5051

      neim 1 час назад

      Ты плохо думал о ФИФА и УЕФА. В вопросе русофобии они сейчас очень сильны.

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