Мостовой не удивлен, что Россию не допустили до отбора Евро-2024

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о решении УЕФА отстранить сборную России от участия в отборочном турнире Евро-2024.

«Думал об этом еще вчера. Процентов на 90 было понятно, что ничего положительного не произойдет. А чего ожидать, когда жеребьевка будет в октябре, меньше, чем через месяц.

Если бы она проходила в 2023 году, то можно было предположить другой вариант. Когда сказали, я не удивился, — сказал Мостовой.