Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой не удивлен, что Россию не допустили до отбора Евро-2024

    Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о решении УЕФА отстранить сборную России от участия в отборочном турнире Евро-2024.

    «Думал об этом еще вчера. Процентов на 90 было понятно, что ничего положительного не произойдет. А чего ожидать, когда жеребьевка будет в октябре, меньше, чем через месяц.

    Если бы она проходила в 2023 году, то можно было предположить другой вариант. Когда сказали, я не удивился, — сказал Мостовой.

    • Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
    • Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.

    Новости по теме
    Гришин: «Думал, что УЕФА допустит Россию до жеребьевки Евро-2022»
    Карпин: «Меня беспокоят проблемы всех российских игроков «Зенита». Но это был их выбор»
    Карпин рассказал, бесит ли его поведение боснийцев
    Источник: «КП»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:56
    Рекомендуем
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11