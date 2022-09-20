Карпин объяснил, почему не вызвал Дзюбу в сборную: «Я не смотрел ни одного его матча в Турции»

Главный тренер сборной России объяснил невызов нападающего «Адана Демирспора» Артема Дзюбы в сборную России.

«Кто будет капитаном? Кто-то будет. Про Дзюбу будете спрашивать? Я ни одного матча в Турции его не смотрел, вызывать не планировал», – сказал Карпин.