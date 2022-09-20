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    Карпин объяснил, почему не вызвал Дзюбу в сборную: «Я не смотрел ни одного его матча в Турции»

    Главный тренер сборной России объяснил невызов нападающего «Адана Демирспора» Артема Дзюбы в сборную России.

    «Кто будет капитаном? Кто-то будет. Про Дзюбу будете спрашивать? Я ни одного матча в Турции его не смотрел, вызывать не планировал», – сказал Карпин.

    • 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
    • Дзюба пополнил «Адана Демирспор» в августе как свободный агент.
    • До этого с 2015 года Дзюба принадлежал «Зениту».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2874

      Ziklop 3 минуты назад

      дебильный вопрос? сейчас в сборную надо не старше 22 лет вызывать, может у них и будет шанс поиграть , а старички уже всё - чемпионатов не увидят.

      0
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      Рейтинг: +15490

      Fusballer 15 минут назад

      Официальных матчей, по заявлению уефы, не будет минимум два года. Какая сборная?

      0
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      Рейтинг: +23259

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Дзюба так и так не смог бы приехать в сборную - в Турции карточки "Мир" заблокировали, билет он не купит.)

      1
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      Рейтинг: +15490

      Fusballer > DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Придётся Дзюбке аниматором подрабатывать(((

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