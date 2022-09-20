Карпин объяснил, почему не вызвал Дзюбу в сборную: «Я не смотрел ни одного его матча в Турции»

дебильный вопрос? сейчас в сборную надо не старше 22 лет вызывать, может у них и будет шанс поиграть , а старички уже всё - чемпионатов не увидят.
Главный тренер сборной России объяснил невызов нападающего «Адана Демирспора» Артема Дзюбы в сборную России.
«Кто будет капитаном? Кто-то будет. Про Дзюбу будете спрашивать? Я ни одного матча в Турции его не смотрел, вызывать не планировал», – сказал Карпин.
- 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
- Дзюба пополнил «Адана Демирспор» в августе как свободный агент.
- До этого с 2015 года Дзюба принадлежал «Зениту».