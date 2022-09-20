Стало известно, сколько болельщиков посетят матч Киргизия – Россия

В Киргизском футбольном союзе прокомментировали ожидаемую посещаемость товарищеской встречи со сборной России.

«Ждем 15 тысяч зрителей. Гостевой сектор будет», – сообщили в КФС.

Матч пройдет 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова, который вмещает 18 тысяч болельщиков.