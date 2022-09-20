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    Стало известно, сколько болельщиков посетят матч Киргизия – Россия

    В Киргизском футбольном союзе прокомментировали ожидаемую посещаемость товарищеской встречи со сборной России.

    «Ждем 15 тысяч зрителей. Гостевой сектор будет», – сообщили в КФС.

    Матч пройдет 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова, который вмещает 18 тысяч болельщиков.

    • Российская сборная отстранена от участия в международных турнирах.
    • Команда не сыграла в стыках ЧМ-2022 и Лиге наций.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17198

      Cleaner 15 минут назад

      Админы, лучше откройте возможность для комментариев на тему, что Россия не сыграет на Евро-24.

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