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    Уткин отреагировал на желание Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о желании бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо стать гражданами России.

    «Малком и Клаудиньо подали документы на получение российского гражданства. Не вижу в этом ничего дурного.

    Что плохого в том, что люди хотят стать гражданами твоей страны? Это даже лестно отчасти. Какие они при этом цели преследуют? Не знаю, как вам, мне это совершенно безразлично.

    В первую очередь, когда речь о футболерах, сразу смотрят на возможность играть за сборную России... Ну, послушайте. Когда в страну стремятся – это всяко лучше, чем когда из нее бегут.

    А гражданину России, если нет профессиональных запрещающих факторов, никто не помешает сыграть за сборную страны. Сейчас, правда, черт разберет, в каком турнире и зачем...

    Но это точно не бразильский, это наш сугубо вопрос. Вы как на него отвечаете? Я – недоумением», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Оба футболиста не заиграны за сборную Бразилии.
    • В то же время они выступали за олимпийскую команду.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 16:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7490

      nik55 1 минуту назад

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