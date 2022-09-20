Уткин отреагировал на желание Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о желании бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо стать гражданами России.

«Малком и Клаудиньо подали документы на получение российского гражданства. Не вижу в этом ничего дурного.

Что плохого в том, что люди хотят стать гражданами твоей страны? Это даже лестно отчасти. Какие они при этом цели преследуют? Не знаю, как вам, мне это совершенно безразлично.

В первую очередь, когда речь о футболерах, сразу смотрят на возможность играть за сборную России... Ну, послушайте. Когда в страну стремятся – это всяко лучше, чем когда из нее бегут.

А гражданину России, если нет профессиональных запрещающих факторов, никто не помешает сыграть за сборную страны. Сейчас, правда, черт разберет, в каком турнире и зачем...

Но это точно не бразильский, это наш сугубо вопрос. Вы как на него отвечаете? Я – недоумением», – написал Уткин в своем телеграм-канале.