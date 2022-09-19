Ледяхов – об Эшуорте в «Спартаке»: «Это провал. Непонятный человек из недружественной страны»

ЛЕДЯХОВ
"Непонятный человек из государства, объявленного недружественным."
ТО ли дело руководители "Локомотива".
Можно сказать братья из страны, которая так любит российские просторы)
Или главный тренер "Оренбурга" Марцел Ли́чка из страны, которая под аплодисменты снесла памятник КОНЕВУ)
А, если посмотреть тренерский штаб "Зенита"? ИНТЕРНАЦИОНАЛ во главе с братьями-украинцами)
Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов выступил против назначения Пола Эшуорта на пост спортивного директора московского клуба.
– «Спартак», между тем, собирается назначить на пост спортивного директора англичанина Пола Эшуорта. Стоит ли, однако, брать в сложившейся ситуации иностранца?
– Мое мнение – это провальный ход. Непонятный человек из государства, объявленного недружественным. Думаю, он просто не востребован на родине.
– Британец в прошлом работал в «Ростове», хотя и недолго…
– Когда это было? Лет двадцать назад? К сожалению, в основном в Россию едут за большими деньгами те, кто не пользуется спросом у себя. Это касается и игроков.
- В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
- В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.