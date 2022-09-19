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    Ледяхов – об Эшуорте в «Спартаке»: «Это провал. Непонятный человек из недружественной страны»

    Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов выступил против назначения Пола Эшуорта на пост спортивного директора московского клуба.

    «Спартак», между тем, собирается назначить на пост спортивного директора англичанина Пола Эшуорта. Стоит ли, однако, брать в сложившейся ситуации иностранца?

    – Мое мнение – это провальный ход. Непонятный человек из государства, объявленного недружественным. Думаю, он просто не востребован на родине.

    – Британец в прошлом работал в «Ростове», хотя и недолго…

    – Когда это было? Лет двадцать назад? К сожалению, в основном в Россию едут за большими деньгами те, кто не пользуется спросом у себя. Это касается и игроков.

    • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 19:14
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +277

      rac531 20 минут назад

      ЛЕДЯХОВ
      "Непонятный человек из государства, объявленного недружественным."

      ТО ли дело руководители "Локомотива".
      Можно сказать братья из страны, которая так любит российские просторы)

      Или главный тренер "Оренбурга" Марцел Ли́чка из страны, которая под аплодисменты снесла памятник КОНЕВУ)

      А, если посмотреть тренерский штаб "Зенита"? ИНТЕРНАЦИОНАЛ во главе с братьями-украинцами)

      1
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      Рейтинг: +277

      rac531 28 минут назад

      А что писали об Абаскале?))))
      ГУБЕРНИЕВ
      «Абаскаль в «Спартаке» — это прорыв! Может, водопровода, а может, и канализации… Теперь главное «Спартаку» не Абаскалиться» «Чемпионат» 10.06.2022

      УТКИН
      «Спартаку нового тренера найти - одного дня достаточно. Быстро, четко, как два пальца Абаскаль, так сказать.»

      КАНЧЕЛЬСКИС
      «Боже мой, где же они таких людей берут. «Красно-белые» пригласили тренера из детского сада. Там работают дилетанты и жулики, поэтому так и получается.» FOOTBALL24.ru 10.07.2022

      0
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      Рейтинг: +277

      rac531 30 минут назад

      А что писали об Абаскале?))))

      ЛОВЧЕВ
      «Не сомневаюсь, как только Абаскалю проиграет три матча, скажет, что уезжает. Сегодня вся страна говорит об импортозамещении, а они иностранных тренеров везут.
      Есть ли надежда, что «красно-белые» проведут неплохой сезон вопреки обстоятельствам? С чего? Только потому, что у него название «Спартак»?»
      FOOTBALL24.RU 16.07.2022

      КЕЧИНОВ
      «Как обычно, непонятно, что будет с командой. Не знаю, что может дать иностранный тренер, которому 33 года, чего не может дать российский специалист, который хорошо знает игроков, наш футбол, менталитет. Я ждал назначения нашего тренера» СС 10.06.2022

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