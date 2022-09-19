Ледяхов – об Эшуорте в «Спартаке»: «Это провал. Непонятный человек из недружественной страны»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов выступил против назначения Пола Эшуорта на пост спортивного директора московского клуба.
– «Спартак», между тем, собирается назначить на пост спортивного директора англичанина Пола Эшуорта. Стоит ли, однако, брать в сложившейся ситуации иностранца?
– Мое мнение – это провальный ход. Непонятный человек из государства, объявленного недружественным. Думаю, он просто не востребован на родине.
– Британец в прошлом работал в «Ростове», хотя и недолго…
– Когда это было? Лет двадцать назад? К сожалению, в основном в Россию едут за большими деньгами те, кто не пользуется спросом у себя. Это касается и игроков.
- В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
- В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.
Источник: Bobsoccer