«Челси» готов обменять Кейна на Лукаку с доплатой

ТТХ может повторить историю Арсенала.
сильная команда, которая добилась выхода в финал ЛЧ, а потом разорванная на клочки другими командами.
правда ТТХ так и не стал чемпионом АПЛ.
что-ж.
«Говном ты не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм».
(если Арсенал 1-го числа проиграет ТТХ, буду тактично молчать).
«Челси» хочет заполучить нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
В обмен на 29-летнего англичанина клуб готов отдать Ромелу Лукаку с доплатой.
- Бельгиец этот сезон проводит в аренде в «Интере».
- Рыночная стоимость Кейна – 90 миллионов, Лукаку – 70 миллионов.