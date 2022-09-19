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    «Челси» готов обменять Кейна на Лукаку с доплатой

    «Челси» хочет заполучить нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

    В обмен на 29-летнего англичанина клуб готов отдать Ромелу Лукаку с доплатой.

    • Бельгиец этот сезон проводит в аренде в «Интере».
    • Рыночная стоимость Кейна – 90 миллионов, Лукаку – 70 миллионов.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 13:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +979

      сутулая собака и лисы 5 минут назад

      ТТХ может повторить историю Арсенала.
      сильная команда, которая добилась выхода в финал ЛЧ, а потом разорванная на клочки другими командами.

      правда ТТХ так и не стал чемпионом АПЛ.
      что-ж.
      «Говном ты не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм».

      (если Арсенал 1-го числа проиграет ТТХ, буду тактично молчать).

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      Рейтинг: +15474

      Fusballer 8 минут назад

      На Рукаку с лопатой.

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      Рейтинг: +48

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 14 минут назад

      Не куда Кейн не перейдет

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