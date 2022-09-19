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    24-летний Кырнац приостановил карьеру. Он играл против «Реала» в ЛЧ

    Бывший вратарь ЦСКА Георгий Кырнац объявил о приостановке профессиональной карьеры.

    «Сейчас я в медиафутболе, меня пригласили ребята поиграть в удовольствие. Профессиональную карьеру приостановил. Буду ждать.

    Шутки про «Реал» никак не сломали карьеру и меня, наоборот, мне самому было смешно, были реально классные приколы. Не могу сказать, что шутки про «сухарь с «Реалом» меня сломали», – заявил 24-летний футболист.

    • Кырнац – воспитанник ЦСКА.
    • Он провел 1 матч за главную команду москвичей.
    • Это была игра группового этапа ЛЧ против «Реала».
    • Голкипер вышел на замену в компенсированное время после удаления Акинфеева.
    • Последним его клубом был «СКА-Хабаровск». В декабре стороны расторгли контракт.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23256

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Я когда первый раз увидел его в Ватутинках вообще не поверил, что это футболист. Подумал: "А что эта девчонка делает на тренировке основы?"

      0
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      Рейтинг: +2467

      ALEX ML 1 час назад

      Кырнац это по русски колбаса

      0
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      Рейтинг: +372

      Stavr007 1 час назад

      весь мусор идет в медиа футбол, кэк

      0
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