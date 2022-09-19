24-летний Кырнац приостановил карьеру. Он играл против «Реала» в ЛЧ

Бывший вратарь ЦСКА Георгий Кырнац объявил о приостановке профессиональной карьеры.

«Сейчас я в медиафутболе, меня пригласили ребята поиграть в удовольствие. Профессиональную карьеру приостановил. Буду ждать.

Шутки про «Реал» никак не сломали карьеру и меня, наоборот, мне самому было смешно, были реально классные приколы. Не могу сказать, что шутки про «сухарь с «Реалом» меня сломали», – заявил 24-летний футболист.