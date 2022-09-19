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    Тренер «Сочи» Гаранин ответил, интересовался ли клуб Дзюбой и Кокориным

    Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин заявил, что летом клуб не рассматривал кандидатуры Артема Дзюбы и Александра Кокорина.

    – Дзюбу не рассматривали. Возможно, на уровне Бориса Романовича [Ротенберга] были какие-то разговоры. Но у нас внутри это не обсуждалось.

    – Кокорина тоже?

    – Тоже.

    • Дзюба был свободным агентом после ухода из «Зенита».
    • В августе он перешел в турецкий «Адана Демирспор».
    • Кокорин был арендован «Арисом» у «Фиорентины».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23256

      DOCTOR PENALTY 57 минут назад

      С какой целью приглашать этих двух мажоров? Чтобы разлагать коллектив?

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