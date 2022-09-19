Тренер «Сочи» Гаранин ответил, интересовался ли клуб Дзюбой и Кокориным

С какой целью приглашать этих двух мажоров? Чтобы разлагать коллектив?
Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин заявил, что летом клуб не рассматривал кандидатуры Артема Дзюбы и Александра Кокорина.
– Дзюбу не рассматривали. Возможно, на уровне Бориса Романовича [Ротенберга] были какие-то разговоры. Но у нас внутри это не обсуждалось.
– Кокорина тоже?
– Тоже.
- Дзюба был свободным агентом после ухода из «Зенита».
- В августе он перешел в турецкий «Адана Демирспор».
- Кокорин был арендован «Арисом» у «Фиорентины».