Головин прокомментировал дебютный гол в сезоне за «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями после победы над «Реймсом» в восьмом туре Лиги 1.

Монегаски разгромили соперника со счетом 3:0.

Головин забил 1-й гол в матче.

Для россиянина это дебютный мяч в сезоне.

«Удаление у соперника, конечно, повлияло на игру, хотя и до этого мы владели преимуществом.

В перерыве внесли определeнные коррективы, и хорошо, что получилось забить сразу в начале второго тайма. Это упростило ситуацию. Дальше нужно было сохранять концентрацию и доводить матч до победы, что и удалось сделать.

Есть ли особые эмоции от первого гола в сезоне? Есть позитивные эмоции от победы, от того, что набрали три очка. От своего гола, безусловно, тоже, но личная статистика имеет значение только при условии командного успеха.

Здорово, что сейчас мой гол помог нам выиграть», – сказал Головин.