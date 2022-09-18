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    Лига 1. «ПСЖ» минимально победил «Лион», Месси забил

    «ПСЖ» в восьмом туре чемпионата Франции победил «Лион». С передачи Неймара забил форвард Лионель Месси.

    Парижане вышли на первое место. «Лион» идет вне зоны еврокубков.

    Франция. Лига 1. 8-й тур

    Лион – ПСЖ – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Месси, 5.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

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    Источник: Бомбардир.ру

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