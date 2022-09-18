Лига 1. «ПСЖ» минимально победил «Лион», Месси забил

«ПСЖ» в восьмом туре чемпионата Франции победил «Лион». С передачи Неймара забил форвард Лионель Месси.
Парижане вышли на первое место. «Лион» идет вне зоны еврокубков.
Франция. Лига 1. 8-й тур
Гол: 0:1 – Месси, 5.
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«ПСЖ» в восьмом туре чемпионата Франции победил «Лион». С передачи Неймара забил форвард Лионель Месси.
Парижане вышли на первое место. «Лион» идет вне зоны еврокубков.
Франция. Лига 1. 8-й тур
Гол: 0:1 – Месси, 5.