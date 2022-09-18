«Сидел бы в «Челси» в ватных штанишках в запасе». Быстров – о Захаряне

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров недоволен игрой полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«В «Челси» Захарян бы надел ватные эти штанишки и сидел бы на скамейке минимум до следующего сезона. С такой игрой – так и есть…

Вот матч против «Зенита» (0:2), лидер чемпионата – пожалуйста, проявляй и показывай себя хотя бы какими-то моментами. Но нет...» – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».