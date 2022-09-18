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    «Сидел бы в «Челси» в ватных штанишках в запасе». Быстров – о Захаряне

    Бывший игрок сборной России Владимир Быстров недоволен игрой полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    «В «Челси» Захарян бы надел ватные эти штанишки и сидел бы на скамейке минимум до следующего сезона. С такой игрой – так и есть…

    Вот матч против «Зенита» (0:2), лидер чемпионата – пожалуйста, проявляй и показывай себя хотя бы какими-то моментами. Но нет...» – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

    • У Захаряна 8 матчей подряд без голов и ассистов.
    • За игроком следит «Челси», рассчитывая на трансфер.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ. «Динамо» идет 6-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4853

      Enter2006 37 минут назад

      А тебе бы надеть больничную пиджамку и валяться в больницах, вечно сломленный и хрустальный ты наш. Или бегал бы по клубам туда-сюда.

      1
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      Рейтинг: +15563

      NewLife 42 минуты назад

      Зачем такие завистливые предсказания делать, сидя на диване гей клуба ?

      0
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      Рейтинг: +13633

      playsh 44 минуты назад

      Завидки берут,Вовка,тебе такие предложения даже и не снились,уродец Питерско-Московский,а теперь и Мат ТВ-ешный.

      3
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