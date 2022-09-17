Кержаков: «Мы думали, с «Динамо» будет тяжелее»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился впечатлениями от матча десятого тура РПЛ против «Динамо» (2:0).

«Думали, что будет тяжелее — я думал, по крайней мере. Мы доминировали, просто немножко не хватало темпа. Долго держался счeт 1:0? В такое время, когда команда ведет в счете и остается 15-20 минут, конечно, есть опасения, что любой стандарт, рикошет, «дурачок» — могут залететь. И тогда придется прилагать очень много усилий — и не факт, что удастся забить», – сказал Кержаков.