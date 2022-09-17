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    Кержаков: «Мы думали, с «Динамо» будет тяжелее»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился впечатлениями от матча десятого тура РПЛ против «Динамо» (2:0).

    «Думали, что будет тяжелее — я думал, по крайней мере. Мы доминировали, просто немножко не хватало темпа. Долго держался счeт 1:0? В такое время, когда команда ведет в счете и остается 15-20 минут, конечно, есть опасения, что любой стандарт, рикошет, «дурачок» — могут залететь. И тогда придется прилагать очень много усилий — и не факт, что удастся забить», – сказал Кержаков.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 4-очковым отрывом.
    • Команда идет в сезоне РПЛ без поражений.
    • «Зенит» – чемпион последних 4 сезонов.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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