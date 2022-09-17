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    «Ростов» и «Крылья Советов» объявили составы на матч десятого тура РПЛ

    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Крыльев Советов» на игру десятого тура чемпионата России.

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелeхин, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Полоз, Комличенко.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Якуба, Пиняев, Ежов, Коваленко, Рахманович, Глушенков.

    • Матч пройдет на «Ростов Арене».
    • Начало – в 16:30 мск.
    • «Ростов» идет на 3-м месте в таблице РПЛ, «Крылья» – на 10-м.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1679

      Sviro 18 минут назад

      Надеюсь, игра не будет скучной и в одни ворота. Удачи КрыСоветы!!!

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