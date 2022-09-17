«Ростов» и «Крылья Советов» объявили составы на матч десятого тура РПЛ

Надеюсь, игра не будет скучной и в одни ворота. Удачи КрыСоветы!!!
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Крыльев Советов» на игру десятого тура чемпионата России.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелeхин, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Полоз, Комличенко.
«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Якуба, Пиняев, Ежов, Коваленко, Рахманович, Глушенков.
- Матч пройдет на «Ростов Арене».
- Начало – в 16:30 мск.
- «Ростов» идет на 3-м месте в таблице РПЛ, «Крылья» – на 10-м.