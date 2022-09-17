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    Роша, Зделар, Карраскаль и Чалов – в основе ЦСКА на дерби с «Торпедо»

    Стали известны стартовые составы «Торпедо» и ЦСКА на матч десятого тура чемпионата России.

    «Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Шапич, Ле Таллек, Эркинов, Каймаков, Савич, Лебеденко, Караев.

    ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Медина, Карраскаль, Мендес, Чалов.

    • Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники».
    • Начало – в 14:00 мск.
    • «Торпедо» идет на 16-м месте в таблице РПЛ, ЦСКА – на 2-м.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +5495

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Это при Сталине было дерби. А сейчас битва Давида и Голиафа.
      Поскольку результат прогнозируем можно слегка поболеть за Торпеду. Вдруг очко зацепит.

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