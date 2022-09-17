Роша, Зделар, Карраскаль и Чалов – в основе ЦСКА на дерби с «Торпедо»

Бесплатный сеkc с красивыми и не очень тёлками, им не нужно бабло, подаpки, внимание, они хотят от тебе лишь члeн, многие любят делать минет и давать в попку. Бесплатная рега и полная анонимность -------- https://urlz.fr/j9bR
Стали известны стартовые составы «Торпедо» и ЦСКА на матч десятого тура чемпионата России.
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Шапич, Ле Таллек, Эркинов, Каймаков, Савич, Лебеденко, Караев.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Медина, Карраскаль, Мендес, Чалов.
- Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники».
- Начало – в 14:00 мск.
- «Торпедо» идет на 16-м месте в таблице РПЛ, ЦСКА – на 2-м.