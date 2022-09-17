Холанд – лучший игрок АПЛ по количеству касаний на гол

Немецкий министр требует отстранить сборные России и Белоруссии от участия в отборе Евро-2024
че коменты закрыли?
я 5 копеек скажу
еще одна падла про деда вспомнила, как по сусалам надавали старому наши отцы!!!!!!
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд очень эффективен на старте сезона английской Премьер-лиги.
У него в среднем уходит 13,2 касания на один забитый мяч в АПЛ. Это лучший показатель в турнире.
Ближайший преследователь норвежца – новичок «Манчестер Юнайтед» Антони (28 касаний на гол).
- Холанд отличился 10 раз в 6 матчах АПЛ.
- Его признали лучшим игроком лиги в августе.
- Форвард перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.