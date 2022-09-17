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    Холанд – лучший игрок АПЛ по количеству касаний на гол

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд очень эффективен на старте сезона английской Премьер-лиги.

    У него в среднем уходит 13,2 касания на один забитый мяч в АПЛ. Это лучший показатель в турнире.

    Ближайший преследователь норвежца – новичок «Манчестер Юнайтед» Антони (28 касаний на гол).

    • Холанд отличился 10 раз в 6 матчах АПЛ.
    • Его признали лучшим игроком лиги в августе.
    • Форвард перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 09:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1559

      Benifacto 1 час назад

      Немецкий министр требует отстранить сборные России и Белоруссии от участия в отборе Евро-2024
      че коменты закрыли?
      я 5 копеек скажу
      еще одна падла про деда вспомнила, как по сусалам надавали старому наши отцы!!!!!!

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