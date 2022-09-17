Холанд – лучший игрок АПЛ по количеству касаний на гол

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд очень эффективен на старте сезона английской Премьер-лиги.

У него в среднем уходит 13,2 касания на один забитый мяч в АПЛ. Это лучший показатель в турнире.

Ближайший преследователь норвежца – новичок «Манчестер Юнайтед» Антони (28 касаний на гол).