Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Холанд – лучший игрок АПЛ в августе. Это его дебютный месяц в лиге

    Английская Премьер-лига назвала лучшего футболиста по итогам августа.

    Это нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

    В прошлом месяце норвежец забил девять голов и сделал один ассист в пяти матчах АПЛ. Это рекордный старт среди новичков лиги.

    Новости по теме
    «Кунг-фу!». Холанд прокомментировал свой гол «Боруссии» 2
    УЕФА выбрал лучший гол недели в Лиге чемпионов 3
    Холанд в этом сезоне забил на два гола меньше, чем вся дортмундская «Боруссия» 2
    Источник: сайт АПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11