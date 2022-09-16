Холанд – лучший игрок АПЛ в августе. Это его дебютный месяц в лиге

Английская Премьер-лига назвала лучшего футболиста по итогам августа.

Это нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

В прошлом месяце норвежец забил девять голов и сделал один ассист в пяти матчах АПЛ. Это рекордный старт среди новичков лиги.