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    Камоцци рассказал, кто должен стать спортивным директором «Спартака»

    Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, каким должен быть новый спортивный директор клуба.

    «Спортивный директор очень важен для команды. Это человек, которой должен иметь хорошую связь с главным тренером и помогать ему покупать новых игроков, которые подойдут команде. Для того, чтобы разбираться в рынке игроков, нужны знания.

    Считаю, что в «Спартаке» спортивным директором должен быть российский специалист», – сказал Камоцци.

    • Московский клуб согласовал назначение Пола Эшоурта на пост спортивного директора.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 9 туров.

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    Источник: Metaratings

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