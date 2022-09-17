Камоцци рассказал, кто должен стать спортивным директором «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, каким должен быть новый спортивный директор клуба.
«Спортивный директор очень важен для команды. Это человек, которой должен иметь хорошую связь с главным тренером и помогать ему покупать новых игроков, которые подойдут команде. Для того, чтобы разбираться в рынке игроков, нужны знания.
Считаю, что в «Спартаке» спортивным директором должен быть российский специалист», – сказал Камоцци.
- Московский клуб согласовал назначение Пола Эшоурта на пост спортивного директора.
- В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 9 туров.
Источник: Metaratings