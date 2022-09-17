Камоцци рассказал, кто должен стать спортивным директором «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, каким должен быть новый спортивный директор клуба.

«Спортивный директор очень важен для команды. Это человек, которой должен иметь хорошую связь с главным тренером и помогать ему покупать новых игроков, которые подойдут команде. Для того, чтобы разбираться в рынке игроков, нужны знания.

Считаю, что в «Спартаке» спортивным директором должен быть российский специалист», – сказал Камоцци.