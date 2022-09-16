Комличенко: «Fan ID ударил по «Ростову» сильнее всего. Никто не понимает плюсов этой истории»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко раскритиковал систему индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«Очевидно, что Fan ID ударил по «Ростову» сильнее всего. На наших матчах всегда фантастическая поддержка. Я понимаю фанатов ― люди отстаивают свою позицию, причeм консолидированно. Я часто общался с болельщиками ― мы их понимаем, они нас, но никто ничего не может сделать.

Я разделяю гнев Глебова и Карпина. Однозначно высказываются все. Потому что всем очевидно, что это в минус и фанатам, и игрокам, и клубам, которые теряют деньги. Посмотри на цифры. Никто не понимает плюсов этой истории», – сказал Комличенко.