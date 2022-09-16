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    Комличенко: «Fan ID ударил по «Ростову» сильнее всего. Никто не понимает плюсов этой истории»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко раскритиковал систему индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

    «Очевидно, что Fan ID ударил по «Ростову» сильнее всего. На наших матчах всегда фантастическая поддержка. Я понимаю фанатов ― люди отстаивают свою позицию, причeм консолидированно. Я часто общался с болельщиками ― мы их понимаем, они нас, но никто ничего не может сделать.

    Я разделяю гнев Глебова и Карпина. Однозначно высказываются все. Потому что всем очевидно, что это в минус и фанатам, и игрокам, и клубам, которые теряют деньги. Посмотри на цифры. Никто не понимает плюсов этой истории», – сказал Комличенко.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17097

      paracetamol 20 минут назад

      Никто не понимает глупости этой истории - вот что надо сказать!

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      Рейтинг: +11435

      Алексей З 40 минут назад

      Все Революции делаются в столицах. Этот закон против собраний молодёжи , клубы с переферии идут до кучи.
      Да и хватит уже на эту тему, если не дурак то всё понимаешь.

      0
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      Рейтинг: +4798

      Enter2006 41 минуту назад

      И это ещё пока тепло. Похолодает - менты со стюардами будут болеть на стадионе.

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