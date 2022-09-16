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    «Шок». Дзюба прокомментировал уход Федерера из тенниса

    Нападающий «Адана Демирспора» Артем Дзюба отреагировал на завершение карьеры теннисиста Роджера Федерера.

    «Для меня это шок, если честно. Надеюсь, что он еще передумает, но это вряд ли. Судя по всему, там все‑таки проблемы с коленом серьезнее, чем все думали. Для меня это утрата. Ждал, что он вернется, еще поиграет. Хотя бы прощальный сезон. Очень сильно расстроен.

    Теннис без Федерера для меня будет уже нем тем, что был с ним. Хоть и продолжаю, конечно, сейчас смотреть теннис, болею в основном за наших. Особенно переживал, когда наши ребята бились на US Open. Но с уходом Федерера для меня уходит целая эпоха, великий и самый лучший теннисный игрок всех времен и народов», – сказал Дзюба.

    • Федерер – бывшая 1-я ракетка мира в одиночном разряде.
    • Он 20-кратный победитель турниров Большого шлема.
    • Федерер – болельщик «Базеля».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4798

      Enter2006 19 минут назад

      Знаем что ты любишь теннис. Помимо футбола в свободное время и играл бы дальше при камерах в теннис, а не в свой пенис...

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