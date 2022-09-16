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    «Спартак» может назначить бывшего спортивного директора «Ростова»

    Стал известен кандидат на пост спортивного директора «Спартака».

    Ранее в клубе подтвердили, что в ближайшее время назначат на эту должность иностранца.

    По информации Metaratings, спартаковцы могут пригласить Пола Эшуорта, который уже знаком с руководителями клуба и представителями «Лукойла».

    Год назад сообщалось, что англичанин выполнял задание холдинга City Football Group по анализу работы академии «Спартака».

    • Сейчас Эшуорт работает скаутом в клубе 3-го английского дивизиона.
    • В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 9 туров.

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    Источник: Metaratings

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