«Спартак» может назначить бывшего спортивного директора «Ростова»

Стал известен кандидат на пост спортивного директора «Спартака».
Ранее в клубе подтвердили, что в ближайшее время назначат на эту должность иностранца.
По информации Metaratings, спартаковцы могут пригласить Пола Эшуорта, который уже знаком с руководителями клуба и представителями «Лукойла».
Год назад сообщалось, что англичанин выполнял задание холдинга City Football Group по анализу работы академии «Спартака».
- Сейчас Эшуорт работает скаутом в клубе 3-го английского дивизиона.
- В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
- В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 9 туров.
Источник: Metaratings