«Спартак» может назначить бывшего спортивного директора «Ростова»

Стал известен кандидат на пост спортивного директора «Спартака».

Ранее в клубе подтвердили, что в ближайшее время назначат на эту должность иностранца.

По информации Metaratings, спартаковцы могут пригласить Пола Эшуорта, который уже знаком с руководителями клуба и представителями «Лукойла».

Год назад сообщалось, что англичанин выполнял задание холдинга City Football Group по анализу работы академии «Спартака».