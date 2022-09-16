«Это уже событие». Мостовой отреагировал на дебютный гол Кокорина в составе «Ариса»

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал первый забитый мяч нападающего «Ариса» Александра Кокорина за 655 дней.

Россиянин отличился на 95-й минуте проигранного матча с «Кармиотиссой» (1:2).

Это его дебютный гол за «Арис».

Форвард до лета арендован у «Фиорентины».

«Ничего себе. Это уже событие. Он много лет не играл в прямом смысле. Может, за голову взялся. Конечно, там уровень ниже раз в пять, чем в Италии.

Я говорил, когда его взяли: погода, климат, море – отдыхай, потому что годы летят быстро», – сказал Мостовой.