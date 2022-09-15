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    Где смотреть «Торпедо» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 17 сентября

    «Торпедо» и ЦСКА сыграют в матче 10-го тура РПЛ.

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    • Игра состоится в субботу, 17 сентября.
    • Встреча пройдет на «Арене-Химки».
    • Начало – в 14:00 мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Торпедо – ЦСКА

    Ставки на матч Торпедо – ЦСКА

    Коэффициенты:

    • Победа «Торпедо» – 8.50
    • Ничья – 4.80
    • Победа ЦСКА – 1.38

    Источник: Бомбардир.ру

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