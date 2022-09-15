Где смотреть «Торпедо» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 17 сентября

«Торпедо» и ЦСКА сыграют в матче 10-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 17 сентября.
- Встреча пройдет на «Арене-Химки».
- Начало – в 14:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Торпедо – ЦСКА
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Торпедо – ЦСКА
- Победа «Торпедо» – 8.50
- Ничья – 4.80
- Победа ЦСКА – 1.38
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