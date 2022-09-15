Пантелеев: «В «Спартаке» мне не давали шансов, чтобы закрепиться в основе»

Воспитанник «Спартака» Владислав Пантелеев высказался о периоде выступлений за московский клуб.

«Я приходил в «Спартак» крайним полузащитником, потому что по стилю игры уходил в центр и бил по воротам. У меня с детства был поставленный удар, но отсутствовала скорость, плюс я не владел бешеным дриблингом.

Когда меня хотели отчислить, поставили ультиматум: «Останешься, если будешь играть центрального защитника, а не крайнего хавбека. Ты можешь начать атаку классным пасом, пробить издали».

Я отлично отношусь к «Спартаку». Нет никаких обид, претензий – только могу поблагодарить, что меня туда взяли, вырастили. Каррера выпустил меня в Кубке России, я хорошо провел игру (выиграли 1:0), потом вышел с «Уфой». Но мне не давали шансов, чтобы закрепиться в основе.

Поэтому я хотел уйти в команду Премьер-лиги и дождался предложения «Рубина». Не видел перспектив оставаться в «Спартаке» в 22 года.

Я отыграл около 100 матчей в ФНЛ, показал мощную результативность и думал о шаге вперед. Помог Курбан Бердыев, который в то время тренировал в Казани», – сказал Пантелеев.