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    Хаджи: «Джикия вообще не защитник»

    Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи недоволен игрой в обороне капитана московской команды Георгия Джикии.

    «Берут сейчас Мевлю – это абсолютно среднего уровня защитник. Там никого нельзя выделить.

    Джикия вообще не защитник – он просто лидер по своей натуре. Он постоянно бегает вперeд. Куда ты лезешь? Ты защитник.

    В конце, когда гол забивали, он опоздал. Что тебе там делать? Тренер не видит? Просто потерял позицию, и такие промашки постоянно», – сказал Хаджи.

    • 28-летний Джикия в этом сезоне сделал 1 ассист в 9 матчах.
    • «Спартак» проиграл 3 из 4 последних матчей в РПЛ.
    • Команда занимает 5-е место в таблице чемпионата, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.09.2022 20:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +9447

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Джикия самый бездарный защитник , сумевший навешать лапшу наивным болельщикам и обслуге !

      3
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      Рейтинг: +18787

      Persona_non_Grata > САДЫЧОК 35 минут назад

      Да просто талант какой-то по навешиванию лапши, а может он гипнозом обладает ?)) - ведь сумел внушить ВСЕМ "бестолковым" тренерам Спартака и сборной, что были у руля за последние годы, что он такой ценный игрок. Но спасибо Садычку и Хаджи - сумели вывести на чистую воду прохиндея !!! )))

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      Рейтинг: +940

      сутулая собака и лисы 2 часа назад

      так можно и 95% игроков РПЛ назвать не футболистами.
      чего уж мелочиться одним Джикией.

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      Рейтинг: +5422

      ySS 2 часа назад

      Джикия - единственный толковый защитник в Спартаке.

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      Рейтинг: +1178

      Hoahin > ySS 2 часа назад

      Cамый бездарный, так будет точнее

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      Рейтинг: +5422

      ySS > Hoahin 48 минут назад

      Кто даровите?

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      Рейтинг: +18787

      Persona_non_Grata > ySS 29 минут назад

      Рамос, Кулибали, Хуммельс, Ван Дейк,.... вот только в Спартаке их нет и ОЧЕНЬ маловероятно, что когда нибудь окажутся !!! А из тех что есть - Джикия сильнейший !!!

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      Рейтинг: +5422

      ySS > Persona_non_Grata 25 минут назад

      Литвинов, как ни неожиданно, был неплох в центре обороны в этом сезоне.

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      Рейтинг: +18787

      Persona_non_Grata > ySS 14 минут назад

      Согласен, но желательно иметь хотя бы трех равноценно сильных ЦЗ
      Посмотрим что из себя представляет Мевля на данный момент, но уверен, что будет в пару к Джикии, а не на замену ему, хотя было бы интересно посмотреть и на игру в 3 центральных, т.к. уж очень слабо выглядят крайние защитники ( Да и всё же амплуа Литвинова - полузащитник, хотя и позиция ЦЗ ему знакома ...

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