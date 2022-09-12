Хаджи: «Джикия вообще не защитник»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи недоволен игрой в обороне капитана московской команды Георгия Джикии.
«Берут сейчас Мевлю – это абсолютно среднего уровня защитник. Там никого нельзя выделить.
Джикия вообще не защитник – он просто лидер по своей натуре. Он постоянно бегает вперeд. Куда ты лезешь? Ты защитник.
В конце, когда гол забивали, он опоздал. Что тебе там делать? Тренер не видит? Просто потерял позицию, и такие промашки постоянно», – сказал Хаджи.
- 28-летний Джикия в этом сезоне сделал 1 ассист в 9 матчах.
- «Спартак» проиграл 3 из 4 последних матчей в РПЛ.
- Команда занимает 5-е место в таблице чемпионата, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков.
Источник: «Чемпионат»