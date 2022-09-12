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Хаджи: «Джикия вообще не защитник»

12 сентября 2022, 20:56
32

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи недоволен игрой в обороне капитана московской команды Георгия Джикии.

«Берут сейчас Мевлю – это абсолютно среднего уровня защитник. Там никого нельзя выделить.

Джикия вообще не защитник – он просто лидер по своей натуре. Он постоянно бегает вперeд. Куда ты лезешь? Ты защитник.

В конце, когда гол забивали, он опоздал. Что тебе там делать? Тренер не видит? Просто потерял позицию, и такие промашки постоянно», – сказал Хаджи.

  • 28-летний Джикия в этом сезоне сделал 1 ассист в 9 матчах.
  • «Спартак» проиграл 3 из 4 последних матчей в РПЛ.
  • Команда занимает 5-е место в таблице чемпионата, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (32)
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ySS
1663007899
Джикия - единственный толковый защитник в Спартаке.
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сутулая собака и лисы
1663008796
так можно и 95% игроков РПЛ назвать не футболистами. чего уж мелочиться одним Джикией.
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САДЫЧОК
1663008920
Джикия самый бездарный защитник , сумевший навешать лапшу наивным болельщикам и обслуге !
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Давид59
1663043737
Когда ушёл Жиго, болельщики Зенита вздохнули с облегчением. Равноценной замены ему пока не предвидится.
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sined1951
1663051712
Джикия нормальный защитник среднего уровня и хорошо, что он обладает лидерскими качествами. Такие люди в команде обязательно нужны.
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odessakmv
1663052627
по-большому счету-то он прав. это называется: лучший из худших
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SLADE2019
1663055176
Да нормальный он был защитник. Но в Спартаке очень большое количество талантов, которые в клубе начинают деградировать. Примеров масса. Джикия хоть и не деградант, но процесс регресса налицо. А лидерские качества надо игрой доказывать, а не участием во всех стычках. Согласен и в стычках участвовать надо, но сейчас команде нужны более квалифицированные исполнители в защите.
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Snek
1663055629
Джикия просто соответствует уровню клуба, там лучше его все равно нет. И куда ему стремиться то?
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alefreddy
1663065751
он всегда был средненьким а сейчас и вовсе сдал как и Зобнин
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житель СПб
1663431669
Именно так! Его в опорники надо переводить. Как защитник - очень слаб.
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