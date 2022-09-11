Ежов: «Перейду ли зимой в «Спартак»? Надо дожить»

Футболист «Крыльев Советов» Роман Ежов поговорил о возможном трансфере в «Спартак».

«Возможный мой переход в «Спартак» в это трансферное окно? Говорить можно всe что угодно. Но, как вы видите, я играю в «Крыльях Советов». Не исключаю ли я, что могу ещe в «Спартак» перейти? Трансферное окно уже закрыто.

Переход зимой? До зимы ещe дожить надо», – сказал Ежов.