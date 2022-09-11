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    Ежов: «Перейду ли зимой в «Спартак»? Надо дожить»

    Футболист «Крыльев Советов» Роман Ежов поговорил о возможном трансфере в «Спартак».

    «Возможный мой переход в «Спартак» в это трансферное окно? Говорить можно всe что угодно. Но, как вы видите, я играю в «Крыльях Советов». Не исключаю ли я, что могу ещe в «Спартак» перейти? Трансферное окно уже закрыто.

    Переход зимой? До зимы ещe дожить надо», – сказал Ежов.

    • «Спартак» летом посылал в «Крылья Советов» запрос по Ежову и Юрию Горшкову.
    • Ежов стоит 1,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Ежова 8 матчей, 2 гола, ассист.

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    Источник: «Чемпионат»

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