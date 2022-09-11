Марсьяль: «При Сульшере я играл с травмой, а он не сообщал об этом СМИ. Меня критиковали»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль недоволен периодом игры под руководством Уле-Гуннара Сульшера.
«При нем я постоянно играл травмированным. Я не мог ускоряться. Сульшер говорил, что я ему нужен, поэтому играл. Меня критиковали болельщики, но тренер так и не сообщал о травме СМИ.
В итоге я окончательно травмировался и играть уже не мог», – сказал француз.
- Сульшер покинул «МЮ» в прошлом году.
- Марсьяль в Манчестере с 2015 года.
- Также игрок рассказал о неуважительном поступке Жозе Моуринью.
Источник: Manchester Evening News