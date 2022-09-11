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    Ларин: «Крылья Советов» в матче с «Химками» меня очень расстроили»

    Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин посетил матч РПЛ «Химки»«Крылья Советов» (0:0). В Самаре играют несколько его воспитанников.

    – Сегодня, возможно, последний матч «Крыльев» за долгое время, который вы посмотрели вживую. С какими эмоциями вышли со стадиона?

    – Я очень расстроен. Мне не понравилось, как играла команда. Не знаю, с чем это связано. Я не тренер, но, возможно, повлияли тактические перестроения. Может, в пять защитников еще не привыкли играть. В «Чертаново» ни одна команда не играла в пять защитников. С другой стороны, тренеру виднее. Сами футболисты плохо играли. Заметил, что игроки пихали друг другу во время матча, что, конечно, не идет на пользу команде.

    Очень надеюсь, что меня отпустят либо в Ростов, либо в Самару на Кубок. Все равно верим в более-менее приемлемый исход моего дела.

    • Экс-функционер Ларин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
    • Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
    • Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.

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    Источник: Sport24

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