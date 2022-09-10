Гурцкая: «Игроки из Медиалиги дали бы сборной России большее сопротивление, чем Киргизия»

Пилять..Тута еще абхазы вякают...Раз такие русофилы--бегом на фронт.
Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что сборной России стоило провести товарищеский матч против медийной команды, а не против Киргизии.
«Парни из Медиалиги дали бы больше сопротивления, чем сборная Киргизии», – сказал Гурцкая.
- Основатель медийной команды 2DROTS Некит заявил, что не против сыграть со сборной России.
- Матч Киргизия – Россия состоится 24 сентября.
- Россия сейчас отстранена от международных официальных матчей.