Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Гурцкая: «Игроки из Медиалиги дали бы сборной России большее сопротивление, чем Киргизия»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что сборной России стоило провести товарищеский матч против медийной команды, а не против Киргизии.

    «Парни из Медиалиги дали бы больше сопротивления, чем сборная Киргизии», – сказал Гурцкая.

    • Основатель медийной команды 2DROTS Некит заявил, что не против сыграть со сборной России.
    • Матч Киргизия – Россия состоится 24 сентября.
    • Россия сейчас отстранена от международных официальных матчей.

    Новости по теме
    Агент Гурцкая ответил Зареме. Она назвала его «сказочником» 2
    Гурцкая: «Федун уговаривал Конте принять «Спартак». Антонио просил 100 миллионов за выход в плей-офф ЛЧ» 1
    Гурцкая: «Юран возглавит «Локомотив». 100 процентов» 14
    Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:50
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +145

      Miru mir 1 час назад

      Пилять..Тута еще абхазы вякают...Раз такие русофилы--бегом на фронт.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4678

      Enter2006 > Miru mir 1 час назад

      Какой-то ты оказывается не "миру мир" а разжигающий ненависть придурок и провокатор!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11