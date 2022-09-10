«Это ненормально, но такие реалии». Глеб – об отстранении сборной России

Свои же правила и нарушают на западе.
Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб высказался об отстранении сборной России от участия в международных соревнованиях.
«Сейчас такие реалии. Это ненормально. Но ни ты, ни я этого не изменим», – сказал Глеб.
- Россия 24 сентября сыграет в товарищеском матче против Киргизии.
- В ноябре у сборной запланирована игра с Ираном.
- Вчера стало известно, что Россия сыграет с Боснией и Герцеговиной. Боснийские игроки отказываются от участия в матче.