«Это ненормально, но такие реалии». Глеб – об отстранении сборной России

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб высказался об отстранении сборной России от участия в международных соревнованиях.

«Сейчас такие реалии. Это ненормально. Но ни ты, ни я этого не изменим», – сказал Глеб.