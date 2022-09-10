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    «Это ненормально, но такие реалии». Глеб – об отстранении сборной России

    Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб высказался об отстранении сборной России от участия в международных соревнованиях.

    «Сейчас такие реалии. Это ненормально. Но ни ты, ни я этого не изменим», – сказал Глеб.

    • Россия 24 сентября сыграет в товарищеском матче против Киргизии.
    • В ноябре у сборной запланирована игра с Ираном.
    • Вчера стало известно, что Россия сыграет с Боснией и Герцеговиной. Боснийские игроки отказываются от участия в матче.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:10
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +781

      (Меня за банили) 3 часа назад

      Свои же правила и нарушают на западе.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +128

      Таврида > (Меня за банили) 3 часа назад

      Если джентльмены не могут выиграть по правилам, то они меняют правила.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +145

      Miru mir > (Меня за банили) 3 часа назад

      Какие правила ? Бункерный после 24.02. все правила нарушил.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +145

      Miru mir > Таврида 3 часа назад

      Чо за сТаврида ? Рыба есть такая.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +128

      Таврида > Miru mir 3 часа назад

      Опять клон Михалыча ожил. Ты не устал, ̶о̶п̶у̶щ̶е̶н̶н̶ы̶й̶ болезный?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +145

      Miru mir > Таврида 2 часа назад

      Опять стошумерный ? Там в Крыме курили, были из за этого взрывы...Ну повезло тебе, в России отсиделся.)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +128

      Таврида > Miru mir 2 часа назад

      Ага, заодно сапогами тебе по лицу потоптался, бггг

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +781

      (Меня за банили) > Miru mir 2 часа назад

      Т.е. это бункерный обстреливал города, это бункерный Саур-Могилу разрушил? Это бункерный орал москаляку на гиляку? Это он проспект Бандеры в Киеве придумал? А кто лепестки по всему Донбасу раскидал? Тоже бункерный? Петушок может только кукарекать про бункерного, а сам паспорт побежал получать.

      3
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      Рейтинг: +145

      Miru mir > (Меня за банили) 2 часа назад

      Это бункерный напал на Украину...Это из за бункерного гибнут и мирные жители вУкраине, в том числе и дети--- и солдаты с обеих сторон.Это бункерный рассчитывал за несколько дней взять Украину, а получил отпор и затяжную в.ойну .Это бункерный пихал своему электорату, что НАТО хотят напасть на Россию и свои базы приближают...Хотя он (бункерный) точно знает, что на ЯДЕРНУЮ Россию никто не нападет. Термоядерная в.ойна это самоубийство для всей планеты Земля...Букерный то знает что НАТО не нападет на Россию и потому так спокойно воспринял что Швеция и Финляндия в НАТО вступают.А ведь кричал что мы нападаем потому что Украина хочет в НАТО вступить....

      1
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      Рейтинг: +781

      (Меня за банили) > Miru mir 2 часа назад

      Ну вообще то НАТО сейчас на Украине воюет с нашими пацанами. Хотя Бункерный предупреждал, остановитесь. Так кто начал бомбить города первый, бункерный? И что там про проспект Бандеры в Киеве?

      0
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      ...
      Рейтинг: +781

      (Меня за банили) > Miru mir 1 час назад

      Кстати базу НАТО на Украине уже уничтожили. Ну это к твоему посылу по не приближению баз НАТО к нашим границам.

      0
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      ...
      Рейтинг: +145

      Miru mir > (Меня за банили) 1 час назад

      А лохи российские верят..))) 50 тысяч убитых , и втрое больше раненых, санкции ----лохам не доказательство что бункерный свою страну в АНУС затащил.

      1
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      ...
      Рейтинг: +145

      Miru mir > (Меня за банили) 1 час назад

      к твоему посылу по не приближению баз НАТО к нашим границам.======Ты реальный дурачок..------."Это бункерный пихал своему электорату, что НАТО хотят напасть на Россию и свои базы приближают...Хотя он (бункерный) точно знает, что на ЯДЕРНУЮ Россию никто не нападет. Термоядерная в.ойна это самоубийство для всей планеты Земля."

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +781

      (Меня за банили) > Miru mir 1 час назад

      Ты сама реальная дурачок!!! Почему всё НАТО присутствует на Украине?? Они любят Украинцев?? Ты кстати читать до конца умеешь?? Что там с проспектом Бандеры и москаляку на гиляку?

      1
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      ...
      Рейтинг: +9738

      R_a_i_n > Miru mir 1 час назад

      И что это мантра про ненападение на ядерную державу? На нашу страну уже нападал запад через Чечню, Белорусию, Грузию, Казахстан. Или ты думаешь, что только ядерные противостояния бывают? А запрет русского языка это не агрессия в нашу сторону ??

      1
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      ...
      Рейтинг: +9738

      R_a_i_n > Miru mir 1 час назад

      А ты реально думаешь о санкциях? Тебе жвачки и сыра с плесенью не хватает?

      0
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      Рейтинг: +145

      Miru mir > R_a_i_n 1 час назад

      На нашу страну уже нападал запад через ..... Казахстан.=====Гы гы Соловьева и Симоньян насмотрелся ? ))) На вашу страну напали через Казахстан ))) Да ты не просто дебил.Ты дабл...@оп. )))

      1
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      Рейтинг: +9738

      R_a_i_n > Miru mir 1 час назад

      А чем тебе Симоньян не устраивает? И чего ты сразу на оскорбления перешел? Давай по фактам. Так ты ответишь про проспект Бандеры и лепестки на Донбасе?

      0
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      ...
      Рейтинг: +9738

      R_a_i_n > Miru mir 1 час назад

      и про паспорт тоже ответь, получил уже?

      0
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      Рейтинг: +4190

      Oldtrafford83 > R_a_i_n 1 час назад

      Оно не ответит, у неё только бункерный то,бункерный сё,а по факту один и тот же набор фраз, забей на убытка!

      1
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      ...
      Рейтинг: +4678

      Enter2006 > Oldtrafford83 1 час назад

      Конечно не ответит, листает методичку а там такого ответа не написали.

      0
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      ...
      Рейтинг: +145

      Miru mir > R_a_i_n 58 минут назад

      И что это мантра про ненападение на ядерную державу?======Ну дык это не я, это бункерный...Ты чо забыл его словечки ?....НАТО приближается к нашим границам ...подлетное время ракет.."....Вижу--ты забыл....Так же как и забыл его слова о нападении на Украину до 24.02.-----Он там солгал----Россия миролюбивая страна...Нападения не будет....Вместе с ним лгали Лавров и прочие захаровы..

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      Рейтинг: +145

      Miru mir > Oldtrafford83 57 минут назад

      Ты тоже считаешь -----На нашу страну уже нападал запад через ..... Казахстан.? )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9738

      R_a_i_n > Miru mir 41 минуту назад

      Ты что убогий? ОТВЕТЬ НА ВОПРОСЫ. Паспорт получил? Проспект Бандеры как разъяснишь? Что по лепесткам? Да и кстати, это бункерный атомную электростанцию с хаймерсов обстреливает?

      0
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      ...
      Рейтинг: +145

      Miru mir > (Меня за банили) 40 минут назад

      Почему всё НАТО присутствует на Украине??=======НАТО помогает Украине защищить свою землю....Это не ядерное нападение про которое вам бункерный напел....".НАТО приближается к нашим границам ...подлетное время ракет.." )))

      1
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      Рейтинг: +145

      Miru mir > R_a_i_n 35 минут назад

      Прикольно....R_a_i_n и (Меня за банили) --------один типок .Одинаковые вопросы .И гланое ---истерят одинаково.)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +9738

      R_a_i_n > Miru mir 32 минуты назад

      Ты на неудобные вопросы всегда игнор кидаешь?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9738

      R_a_i_n > Miru mir 30 минут назад

      С какой стати НАТО помогает Украине? Они так любят украинцев??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +400

      borusse > (Меня за банили) 27 минут назад

      Киселёв это ты ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +400

      borusse > R_a_i_n 25 минут назад

      ты перед телевизором перегрелся ? )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9738

      R_a_i_n > borusse 18 минут назад

      Сколько аккаунтов у тебя? Ты паспорт получил?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +400

      borusse > R_a_i_n 18 минут назад

      кремлебот, вали в политическую ленту, тут про футбол общение а не про лилипутина ,жополиз херов

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9738

      R_a_i_n > borusse 14 минут назад

      Вооооот и я о том же. Но твой друг что то тут про нато пытается доказать. Кстати как жопу отлижешь, сюда не заходи, в ванну сначало. Поняло, быдло?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +400

      borusse > R_a_i_n 10 минут назад

      в России все такие олени как ты ? ты же полный идиот судя по аргументам

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +400

      borusse > R_a_i_n 9 минут назад

      мудозвон ,язык с хлоркой помой

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9738

      R_a_i_n > borusse 9 минут назад

      Ты хоть один аргумент опроверг?

      0
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      Рейтинг: +145

      Miru mir > R_a_i_n 6 минут назад

      С какой стати НАТО помогает Украине?======== НАТО считает что вооруженное вторжение России в Украину грозит разрушением мира в Европе, считает это нарушением международного права.Это может быть началом третьей мировой в.ойны...
      Никому не нужна вооруженная эскалация в Европе, и все что с этим исходит -----миллионы беженцев в Европе, нестабильность и хаос.
      Россия и Украина подписали договор о признании суверенитета и границ между двумя странами.Под этим договором стоит подпись пукина. ..
      Кароч казел твой вождь...Вот и весь разговор.

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      Рейтинг: +400

      borusse > R_a_i_n 2 минуты назад

      твои бредни шизофреника даже читать лень, пиши скабеевой ,там твой интеллектуальный уровень

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