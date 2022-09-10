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    Анчелотти назвал игроков «Реала», способных заменить Бензема

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, кто заменит травмированного Карима Бензема в ближайших матчах мадридской команды.

    «Прямой замены Бензема нет – ни в «Реале», ни на трансферном рынке.

    Но вместо него могут сыграть другие наши футболисты: Винисиус, Родриго, Азар и Асенсио. У «Реала» качественные форварды», – сказал Анчелотти.

    • У Бензема диагностировано повреждение полусухожильной мышцы и растяжение четырехглавой мышцы правого бедра.
    • Он пропустит около месяца.

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    Источник: Marca

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