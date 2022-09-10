Анчелотти назвал игроков «Реала», способных заменить Бензема

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, кто заменит травмированного Карима Бензема в ближайших матчах мадридской команды.

«Прямой замены Бензема нет – ни в «Реале», ни на трансферном рынке.

Но вместо него могут сыграть другие наши футболисты: Винисиус, Родриго, Азар и Асенсио. У «Реала» качественные форварды», – сказал Анчелотти.